El peso mexicano se aprecia este martes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que reforzaba las perspectivas de que el Banco de México pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

La moneda mexicana se cotiza en 17.93 unidades, con un avance de un 0.22 por ciento, en una sesión que se anticipaba de menor volumen de negocios debido al periodo de asueto por fin de año.