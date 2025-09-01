Un juez federal vinculó a proceso a Jacobo “N”, alias “El Yaicob”, señalado como uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, droga y combustible ilegal desde Guatemala.

La Fiscalía General de la República informó que el juzgador le imputó el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos y ordenó prisión preventiva en el penal del Altiplano.