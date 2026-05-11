Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en Guadalajara a un hombre señalado por presuntamente despojar con violencia de sus pertenencias a una mujer en la colonia Arcos Vallarta.

La víctima solicitó apoyo a oficiales de la División Motorizada Jaguares mientras realizaban recorridos de vigilancia como parte del operativo por el Día de las Madres.

La mujer informó que el sujeto le había robado su cartera, por lo que los policías iniciaron un operativo de búsqueda con las características proporcionadas.

El presunto responsable fue localizado en el cruce de Francisco de Quevedo y Efraín González Luna, donde intentó huir al notar la presencia policial.

Tras una revisión, los agentes aseguraron una navaja y la cartera de la víctima con tarjetas e identificaciones oficiales.

El detenido, identificado como Ramón “N”, de 42 años, quedó a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)