La presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que su administración continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, pues el sello del pueblo mexicano es la fraternidad.

“Hay un sello en el pueblo de México que es la fraternidad, México, nuestro pueblo, se caracteriza por eso, por ayudar al otro, por ayudarse en la familia, y eso se refleja en nuestra política exterior. Entonces, la solidaridad del pueblo de México con todos los pueblos del mundo existe siempre y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento. Y nosotros vamos a seguir ayuda humanitaria en lo que se requiera”.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo Federal, hizo un nuevo llamado a la ONU para recuperar su papel e impulsar la paz en Medio Oriente. (Por Arturo García Caudillo)