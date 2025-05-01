El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara informó que aumentará la probabilidad de lluvias en el Área Metropolitana durante el fin de semana.

Explicó que, aunque persistirá el ambiente caluroso con temperaturas de 33 a 35 grados, un cambio en las condiciones atmosféricas elevará la posibilidad de precipitaciones entre sábado y domingo.

El pronóstico señala que la interacción de un frente frío y una vaguada favorecerá lluvias aisladas, además de un ligero descenso en las temperaturas, aunque el calor se mantendrá en la región.