Jaret Roberto “H”, presunto miembro de la facción criminal “Los Metros” del Cártel del Golfo, fue identificado como uno de los probables responsables del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Vásquez Reyna.

La Fiscalía General de la República informó la captura del primer presunto responsable del homicidio del funcionario federal, quien fue asesinado en Tamaulipas.

Labores de inteligencia permitieron identificar un vehículo relacionado con el ataque y, a partir de ello, se pudo ubicar a uno de los implicados.