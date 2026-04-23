El contralmirante Fernando “N”, detenido en Buenos Aires, Argentina, puede estar relacionado a lavado de dinero respecto a operaciones con seguros de vida, propiedades y vehículos.

Investigaciones de la Fiscalía General de la República revelan que Grupo Nacional Provincial realizó una aportación del contralmirante a su póliza por un monto de 11 millones 135 mil 981 pesos el 28 de septiembre del 2021 y como beneficiaria puso a su madre Ana Elizabeth Laguna Rivera.

También es señalado —junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien permanece desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México— de presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.