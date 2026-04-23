El contralmirante Fernando “N”, detenido en Buenos Aires, Argentina, puede estar relacionado a lavado de dinero respecto a operaciones con seguros de vida, propiedades y vehículos.
Investigaciones de la Fiscalía General de la República revelan que Grupo Nacional Provincial realizó una aportación del contralmirante a su póliza por un monto de 11 millones 135 mil 981 pesos el 28 de septiembre del 2021 y como beneficiaria puso a su madre Ana Elizabeth Laguna Rivera.
También es señalado —junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien permanece desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México— de presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.
Fernando “N”, contralmirante detenido en Argentina, podría estar relacionado con lavado de dinero
El contralmirante Fernando “N”, detenido en Buenos Aires, Argentina, puede estar relacionado a lavado de dinero respecto a operaciones con seguros de vida, propiedades y vehículos.