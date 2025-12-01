Con un espectáculo de patinaje artístico, Zapopan inauguró los festejos navideños en su Centro Histórico, que por primera vez incluyen una pista de hielo.

Desde antes de su apertura, decenas de personas esperaban para ingresar al espacio, que operará de forma gratuita hasta el siete de enero.

Autoridades estatales y municipales destacaron que el Festival Ilusionante busca atraer a más familias al primer cuadro del municipio y fortalecer la vida cultural.

El alcalde Juan José Frangie anunció además una inversión de trescientos millones de pesos para renovar alrededor de cincuenta manzanas del Centro Histórico a partir de enero.