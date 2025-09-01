Fuerza federales detuvieron a ocho presuntos integrantes de células delictivas, entre ellos Ricardo Daniel ‘N’, alias “El Nexs”, ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes fueron sorprendidos en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos.

En una acción en Guadalajara, se ejecutaron órdenes de cateo en un inmueble y dos locales, donde fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas; además se aseguraron sustancias sólidas similares al cristal y 23 bolsas con mariguana.

Entre los tres detenidos se encuentra El Nexs, presunto integrante del agrupación criminal, relacionado con extorsión a comerciantes.