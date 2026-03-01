Un hombre de aproximadamente 40 años fue detenido por policías de Guadalajara, luego de intentar incendiar la motocicleta de un vecino en la colonia La Ex Penal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Javier Mina y Juan de Dios Robledo, donde el sujeto fue sorprendido por el afectado mientras rociaba combustible sobre la unidad y posteriormente intentaba prenderle fuego con un cerillo.

Vecinos y familiares lograron apagar las llamas y retener al agresor hasta la llegada de los oficiales, quienes aseguraron al hombre y le decomisaron una cubeta con combustible y una caja de cerillos.

Habitantes de la zona señalaron que el detenido podría estar relacionado con otros incendios contra vehículos.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)