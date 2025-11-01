Christian Jesús “N”, regidor de Chalco y presunto líder del “Sindicato 22 de Octubre”, fue detenido por su presunta participación en una red dedicada a la extracción, distribución y comercio ilícito de agua en el Estado de México.

La Fiscalía mexiquense informó que la captura ocurrió dentro de la segunda fase de la Operación “Caudal”, donde el funcionario era considerado objetivo prioritario.

También se le investiga por probables delitos de secuestro, extorsión y despojo.

Fue trasladado al penal de Neza, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.