El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió este viernes con el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, quien concluirá su misión tras cuatro años en el país.

Durante el encuentro en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos acordaron mantener y fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de ambas naciones.

La Cancillería destacó que el diplomático cubano agradeció las atenciones recibidas y el respaldo histórico de México a las demandas de la isla, incluido su apoyo al levantamiento del bloqueo.

En fechas recientes, Rodríguez Costa había subrayado que la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum sigue siendo “franca y de mucha colaboración”, y reconoció la ayuda mexicana en materia energética, así como la estrecha coordinación con Pemex y la CFE.