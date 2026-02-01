La Policía de Inglaterra detuvo en la región de Norfolk al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

La corporación confirmó el arresto y que el detenido permanece en una comisaría mientras se realizan registros en dos domicilios de la zona.

El caso se relaciona con información difundida por autoridades estadounidenses sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La Policía indicó que la investigación está activa y pidió cautela en la difusión de información para evitar desacato judicial.