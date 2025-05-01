Un joven motociclista de 22 años murió y otro resultó lesionado tras un choque registrado en la colonia López Portillo, en Guadalajara.

El accidente ocurrió sobre el puente de avenida Patria, en su cruce con Colón, cuando el conductor perdió el control de la motocicleta.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven falleció en el lugar.

El segundo ocupante, de entre 20 y 25 años, sufrió fracturas y fue trasladado a un puesto de socorro.

Familiares del fallecido acudieron al sitio durante las diligencias oficiales. (Por Edgar Flores Maciel)