Benny Moré, conocido como “El Bárbaro del Ritmo”, fue uno de los cantantes más destacados y versátiles de la música cubana.

Su inigualable talento vocal y carisma en el escenario lo convirtieron en una figura emblemática del son, el mambo, el bolero y la danzón.

Reconocido por su capacidad para improvisar y transmitir emoción en cada interpretación, Moré dejó un legado imborrable en la música tropical, influyendo en generaciones de artistas en Cuba y el mundo entero.

Su legado perdura como un símbolo de la riqueza y el espíritu innovador del arte caribeño.

Benny Moré falleció el 19 de febrero de 1963 en La Habana, Cuba.