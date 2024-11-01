Benny Moré, conocido como “El Bárbaro del Ritmo”, fue uno de los cantantes más destacados y versátiles de la música cubana.
Su inigualable talento vocal y carisma en el escenario lo convirtieron en una figura emblemática del son, el mambo, el bolero y la danzón.
Reconocido por su capacidad para improvisar y transmitir emoción en cada interpretación, Moré dejó un legado imborrable en la música tropical, influyendo en generaciones de artistas en Cuba y el mundo entero.
Su legado perdura como un símbolo de la riqueza y el espíritu innovador del arte caribeño.
Benny Moré falleció el 19 de febrero de 1963 en La Habana, Cuba.
🎶 El Sonido de la Música – Benny Moré
