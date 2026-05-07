El senador Gerardo Fernández Noroña informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde reforzar la defensa de la soberanía nacional ante las presiones y señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

“Espléndido discurso, esplendida reunión, la línea es muy clara, la defensa de la soberanía nacional como lo he insistido yo, en México manda el pueblo de México. La compañera presidenta ha hecho uno de los discursos más bellos que yo le haya escuchado – ¿Qué dijo? – que hay que profundizar la Cuarta Transformación, que hay que cerrar filas en defensa de la soberanía nacional”.

Tras una reunión en Palacio Nacional, Noroña señaló que la mandataria exhortó a recorrer el país para explicar a la población la postura del movimiento frente a posibles actos de injerencia extranjera.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que Estados Unidos no se atreverá a intervenir en México y calificó las amenazas del presidente Donald Trump como discursos electorales.