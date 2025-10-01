La Selección Jalisco sigue arrasando en el deporte y ahora lo hizo en la Paralimpiada Nacional al llegar a 232 medallas de oro, nuevo récord.

Fue José María del Toro en salto de longitud, categoría Mayor de la clase deportiva F11, quien le dio a la delegación azul y amarilla el histórico metal dorado. Se mostró muy emocionado.

“Me siento bien feliz por esta medalla de oro, a parte de que es de primer lugar es muy especial porque eso demuestra el trabajo de Jalisco, de los entrenamientos, de los entrenadores y el esfuerzo de las levantadas tempranos y los sacrificios que tiene que hacer uno”.

Jalisco lidera el medallero general de la competencia y desde el 22 de septiembre que empezaron las competencias ha tenido una presentación dominante. Superó su propia marca de medallas de oro en para powerlifting al llegar a 27 preseas doradas y superar las 18 que registró en los Paranacionales 2023.

En la para natación rompió el récord nacional de 127 medallas de oro, vigente desde 2022, y lo dejó en 133.

A la edición de la Paralimpiada le queda poca actividad y mañana inicia el triatlón, deporte que pondrá fin a las competencias. (Por Martín Navarro Vásquez)