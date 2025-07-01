Las fiestas decembrinas dispararon los casos de sarampión en Jalisco, por lo Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, hace un nuevo llamado a la población a vacunarse.

“Durante el 2025 Jalisco acumuló alrededor de 670 casos, 670 CASOS ya en lo que va del 2026 ya tenemos cerca de 270 casos, esto significa que se ha acelerado la enfermedad y particularmente consideramos que las fiestas decembrinas pudieran haber contribuido a este fenómeno”.

Y es que en tan solo en las primeras dos semanas del año, se presentó la tercera parte de los casos de todo el 2025. Colonias de Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Guadalajara, son en estos momentos las zonas más afectadas. (Por Gricelda Torres Zambrano)