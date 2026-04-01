La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunirá hoy con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y será a él a quien explique por qué agentes de la CIA llevaron a cabo acciones en materia de seguridad en territorio nacional, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes, la gobernadora también juró, el fiscal también, entonces, hay que cumplir con la Constitución y las leyes, eso no está a debate. Ella tiene que dar explicaciones, pero, porque faltó a los principios de una ley, no del Gobierno Federal, de una ley. Bueno, pues ella tiene primero que dar las explicaciones correspondientes. Y su fiscal, porque finalmente esta colaboración fue con su fiscal. Entonces, el fiscal tiene que dar la explicación también”.

Y para evitar que cualquier otro gobernador solicite ayuda de Estados Unidos sin informar a la Federación, pidió al Consejo de Seguridad Nacional enviar un comunicado dirigido a los 32 mandatarios estatales recordándoles lo que deben y no deben hacer en esta materia. (Por Arturo García Caudillo)