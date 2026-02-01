La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco, Norma López, impulsa una reforma para establecer penas de 22 a 50 años de prisión para quienes cometan crímenes de odio en el estado.

La iniciativa plantea tipificar como crimen de odio el asesinato de una persona por razones de orientación sexual, género o identidad.

“La relevancia es, una, no se sigan cometiendo porque a final de cuentas, la pena y la sanción que se tiene es para evitar los crímenes de odio. Como primera fase es eso, que se evite, que se desinhiba la conducta y en segunda, si llega a pasar, que haya una verdadera justicia hacia la comunidad y la población LGBT”.

López acusó que la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco mantiene bloqueada la discusión del dictamen, lo que ha impedido su avance en el proceso legislativo. (Por Marck Hernández)