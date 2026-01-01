El secretario de Transporte del Gobierno de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, justificó el incremento a la tarifa del transporte público, que pasará de 9.50 a 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.

El funcionario explicó que el ajuste responde a diversos factores, entre ellos el aumento al salario mínimo, la inflación, el encarecimiento de insumos, así como los costos del diésel y del gas natural. Aseguró además que existe un compromiso por parte del gremio transportista para garantizar la operación total del sistema.

“El compromiso para el 2026 del gremio transportista es que el 100% de las unidades tienen que regresar a dar servicio a todas horas, en horarios y derroteros completos. El equipo de supervisión del transporte estará exigiendo que así se cumplan y que en este año regresen unidades que estaban guardadas, creo que ese va a ser el gran reto”.

Monraz señaló que el esquema contempla la aplicación de descuentos mediante fondos de apoyo para los sectores que lo requieren, como el caso de los estudiantes, quienes pagarán una tarifa preferencial de cinco pesos por viaje. (Por Marck Hernández)