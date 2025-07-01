Este año comienza el proceso electoral del 2027, sin embargo, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez, insiste en que el presupuesto es insuficiente para la organización de los comicios.

“Para el proceso electoral intermedio de representantes, es decir diputadas, diputados y ayuntamientos, así como para el proceso judicial local, que también inicia este año, no se aprobó un solo peso en el congreso, de manera que en este momento este instituto no cuenta con recursos mínimos indispensables para digamos, empezar con las actividades preparatorias de los procesos electorales que inician este año”.

Lo que sí se aprobó, indica Paula Ramírez, es el financiamiento de 514 millones de pesos para los partidos políticos. (Por Gricelda Torres Zambrano)