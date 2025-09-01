Un vehículo incendiado en la colonia El Rocío de Guadalajara reveló un macabro hallazgo: en el asiento trasero fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer.

Bomberos sofocaron las llamas del sedán, encontrado entre matorrales sobre avenida Acueducto y Tierra del Honor. Durante el enfriamiento detectaron el cadáver, sin que hasta ahora se hayan podido precisar edad u otras características.

Autoridades presumen que el auto fue abandonado e incendiado de manera intencional y ya investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio. (Por Edgar Flores Maciel)