Un vehículo incendiado en la colonia El Rocío de Guadalajara reveló un macabro hallazgo: en el asiento trasero fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer.
Bomberos sofocaron las llamas del sedán, encontrado entre matorrales sobre avenida Acueducto y Tierra del Honor. Durante el enfriamiento detectaron el cadáver, sin que hasta ahora se hayan podido precisar edad u otras características.
Autoridades presumen que el auto fue abandonado e incendiado de manera intencional y ya investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio. (Por Edgar Flores Maciel)
