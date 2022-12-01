El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que algunas estaciones de servicio de la Zona Metropolitana de Guadalajara han reportado desabasto de gasolina, principalmente de combustible regular.
Las declaraciones se dieron luego de diversos señalamientos difundidos en redes sociales sobre problemas de suministro en gasolineras de la ciudad.
“Sí hay algunas gasolineras que han reportado desabasto de gasolina, pero no tengo reportes de Pemex sobre esta situación. Es un asunto que concierne directamente a la paraestatal pero no han tenido notificación con nosotros”.
El mandatario estatal señaló que hasta el momento Pemex no ha emitido una notificación oficial al Gobierno de Jalisco sobre la situación. (Por Edgar Flores Maciel)
Pemex no ha notificado sobre presunto desabasto de gasolina en ZMG
