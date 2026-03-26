La imagen difundida por Green Peace sobre la mancha de petróleo en el Golfo de México es falsa, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Green Peace, una organización ambiental, ambientalista, digamos, que a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice, subió una imagen hace como una semana, ¿no?, bueno algunos días, como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible. Sube una mancha en el golfo como si todo el golfo estuviera llena de hidrocarburos y casualmente parecía como que todo salía de la Refinería de Dos Bocas. Esa imagen es falsa, no tiene sustento científico”.

De hecho, añade, Green Peace ya se retractó explicando que esa imagen no era propia y que la tomó de la publicación de un diario. (Por Arturo García Caudillo)