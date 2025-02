La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobó

reemplazar el esquema fiscal actual de Pemex denominado Derecho Petrolero para el Bienestar. Con esta modificación, aseguró el legislador panista, Federico Döring, el partido en el poder trata de tapar el hoyo negro que dejaron en el sexenio pasado y por eso la oposición votó en contra.

“Nosotros sí somos oposición, no de contentillo, y no nos da penilla votar en contra de las majaderías del gobierno y tampoco vamos a ser cómplices de tapar el hoyo negro de lo que se robaron los hijos de López Obrador y el delincuente de Octavio Romero Oropeza. Terminó como empecé, el origen de esto no es fortalecer a Pemex, es tapar el hoyo negro de la corrupción de Morena”.

El dictamen fue enviado al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)