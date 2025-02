Neal Joseph Schon (nacido en 1954) es un guitarrista, compositor y productor estadounidense, reconocido por ser el fundador y líder de la banda de rock Journey. Antes de formar Journey, fue miembro de Santana, donde se destacó por su virtuosismo en la guitarra a una edad temprana. Su estilo fusiona rock, blues y hard rock, creando solos emblemáticos en canciones como Don’t Stop Believin’, Separate Ways (Worlds Apart) y Wheel in the Sky. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversos proyectos y colaboraciones, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la guitarra en la historia del rock.

Neal Schon nació el 27 de febrero de 1954.