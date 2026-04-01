Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que permite al Congreso Federal legislar en materia de feminicidio. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista Julieta Vences, así se expresó.
“La presente reforma no sólo responde a una necesidad interna, sino que también va a permitir al Estado Mexicano cumplir con compromisos internacionales y con obligaciones jurídicas vinculantes derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos antes mencionados. Esta reforma, compañeras y compañeros, marca un punto de partida para la posterior emisión de una ley general por parte de este Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días, lo cual nos permitirá avanzar hacia la homologación del tipo penal, sus sanciones y sus agravantes”.
Para completar el proceso parlamentario, la minuta pasa a los congresos estatales. (Por Arturo García Caudillo)
Diputados aprueban facultar al Congreso para legislar en materia de feminicidio
Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que permite al Congreso Federal legislar en materia de feminicidio. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista Julieta Vences, así se expresó.