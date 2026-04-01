Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que permite al Congreso Federal legislar en materia de feminicidio. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista Julieta Vences, así se expresó.

“La presente reforma no sólo responde a una necesidad interna, sino que también va a permitir al Estado Mexicano cumplir con compromisos internacionales y con obligaciones jurídicas vinculantes derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos antes mencionados. Esta reforma, compañeras y compañeros, marca un punto de partida para la posterior emisión de una ley general por parte de este Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días, lo cual nos permitirá avanzar hacia la homologación del tipo penal, sus sanciones y sus agravantes”.

Para completar el proceso parlamentario, la minuta pasa a los congresos estatales. (Por Arturo García Caudillo)