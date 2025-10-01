El Gobierno de Zapopan inauguró el centro Íntegro, un espacio pionero en México dedicado a la atención gratuita de la salud mental de jóvenes de 14 a 29 años, con capacidad para seis mil consultas al año.

Ubicado en la colonia Quintas del Federalismo, el recinto cuenta con seis consultorios, una cabina de teléfono de viento, áreas de terapia grupal y sala de urgencias.

El alcalde Juan José Frangie destacó que este centro busca brindar espacios de confianza y acompañamiento emocional.

El Secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, subrayó la necesidad de atender el incremento de trastornos como depresión, ansiedad y consumo de fentanilo entre jóvenes.