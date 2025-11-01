El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma en materia de libertad sindical, mediante la cual se garantizará que ningún funcionario de cualquiera de los tres órdenes de gobierno se entrometa en los procesos internos de los sindicatos, como explica el legislador de Morena y líder de la CATEM, Pedro Haces.

“Los sindicatos son autónomos y no tiene ningún funcionario por qué meterse, como se ha venido haciendo desde hace muchas décadas, no es de ahora, desde hace muchas décadas, que los gobernadores, los directores, los secretarios de meten en la autonomía sindical. Hoy vamos a votar esa autonomía para que nunca más nadie se meta en los sindicatos, solamente los miembros de los sindicatos puedan elegir a sus líderes”.

Y aunque la reforma aplica sólo a los trabajadores al servicio del Estado, es un paso muy importante para proteger la democracia y la autonomía sindical. El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)