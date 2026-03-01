Entre broma y broma la verdad se asoma, y aunque lo quiso disimular, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, no descartó que para el proceso electoral 2027 busque la reelección. Esto luego de que su homólogo en Zapopan, Juan José Frangie, lo destapara durante un evento público.

“Bueno, primero hay que respetar los tiempos electorales, estamos ahorita terminando nuestra parte de responsabilidad, ya iniciará el proceso electoral y si es una decisión del equipo, pues lo haré respetando los tiempos. Ahorita fue un chascarro que echó Juan José Frangie, que yo lo siento como un halago, pero al final tendremos que respetar los tiempos electorales para no incurrir en ningún acto anticipado de campaña”.

Gerardo Quirino atraviesa su primer periodo como presidente municipal de Tlajomulco, por lo que sí estaría en posibilidad de buscar la reelección. (Por Gustavo Cárdenas)