Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta sobre la nueva Ley de Extorsión, la cual ya había sido aprobada en San Lázaro, pero que luego fue modificada por el Senado. Debido a que así lo exige el proceso parlamentario, es necesario aceptar los cambios hechos por los colegisladores, uno de los cuales tiene que ver con la imposición de penas más severas en contra de quien cometa este delito. Sin embargo, reconoce el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, eso no resolverá los problemas del país.

“Estoy seguro que el agravar las penas por sí sólo no se resolverá la situación del país. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum habla de las condiciones económicas, de las condiciones sociales, de las alternativas que hay que ofrecer a los jóvenes, de las condiciones sociales, de las alternativas que hay que ofrecer a los jóvenes para descender la comisión de delitos”.

Se espera que las reservas que hizo la oposición no pasen, y por tanto, se apruebe también sin cambios en lo particular (Por Arturo García Caudillo)