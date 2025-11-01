Que no se moverán. Los productores del sur de Jalisco mantendrán el bloqueo sobre la autopista Guadalajara-Colima en el municipio de Ciudad Guzmán. Al menos, esto lo resolvió Eduardo, uno de los inconformes, quien señala que permanecerán en la vía hasta ser atendidos por el Gobierno Federal.

“Nuestro movimiento no tiene intenciones de moverse hasta no tener una respuesta favorable a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras demandas. Por el momento sigue cerrada la autopista y seguirá cerrada el tiempo que sea necesario. Como puede ser una hora, puede ser una semana o puede ser un mes, hasta que el gobierno federal y nuestros diputados acaten lo que nosotros, como pueblo que los eligió, acaten, se sienten y acaten lo que nosotros estamos diciendo que es lo conveniente para todo el sector, no en lo particular, para todo el sector. Entonces, nosotros no nos vamos a mover ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que se haga eco de nuestras demandas el Gobierno Federal”.

El bloqueo sobre la autopista en Ciudad Guzmán comenzó este lunes por la mañana. (Por Gustavo Cárdenas)