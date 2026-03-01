Tras el desalojo y la negativa de reinstalación en el Parque Rojo, los comerciantes inconformes amagaban con manifestarse luego de la reapertura del Parque Revolución en el primer cuadro de Guadalajara, sin embargo, el gobierno municipal informó que se mantiene el diálogo con los quejosos.

Este martes, según se explicó y se informó por parte de la autoridad, se celebró una reunión entre representantes de los comerciantes y el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo Parra, con la intención de escucharlos y atender las inquietudes.

En total, son 533 los comerciantes semifijos que fueron desalojados del Parque Rojo y reubicados en otros puntos como la Plaza Juárez, la explanada Mezquitán y Plaza El Santuario. (Por Gustavo Cárdenas)