La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 200 millones de pesos para pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 Legislatura.

En lo que respecta al recinto legislativo de San Lázaro, se erogarán 152 millones de pesos para los pagos y prestaciones correspondientes al mes de diciembre.

Cada uno de los 500 diputados federales recibirá 304 mil pesos por concepto de su dieta mensual, 40 días de aguinaldo y “apoyos legislativos”.