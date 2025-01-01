El Frente Frío número 17 se mantendrá activo en el país a lo largo de la primera semana de diciembre alerta el Servicio Meteorológico Nacional.

El paso del sistema provocará lluvias y vientos fuertes, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las regiones del norte, noreste y oriente del país.

El Frente Frío 17 vendrá acompañado de una masa de aire polar que mantendrá un ambiente frío a gélido durante la mañana y la noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se prevén heladas al amanecer en por lo menos 10 entidades del país.