La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la sesión de Congreso General con diputados y senadores.

Para evitar que la recepción recayera en un legislador opositor, Morena pospuso la renovación de la Mesa Directiva, por lo que el documento fue recibido por el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Tras la salida de la funcionaria, los partidos iniciarán sus posicionamientos, que se anticipan en un ambiente sin confrontaciones.