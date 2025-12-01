La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la primera reunión trilateral que sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Indicó que pese a que no hubo acuerdos concretos, el encuentro permitió revisar la agenda comercial y la relación regional rumbo a 2026.

Ante connacionales en el Instituto Cultural Mexicano, Sheinbaum afirmó que confía en generar condiciones favorables para atender temas económicos pendientes.

Además, agradeció las remesas y reiteró que fortalecerá la red consular para ampliar la protección a migrantes.