Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan propondrán una nueva ruta para la Romería, recorrido que hace la imagen de la Virgen de Zapopan desde la Catedral Metropolitana hasta la Basílica en la zona Centro de la ex Villa Maicera, así lo explicó el alcalde Juan José Frangie.

“Obviamente la ruta sería Zapopan, arrancaría en Guadalajara en la Catedral, tomaría la ruta de Vallarta, Federalismo y Ávila Camacho hasta llegar a la Basílica. Estuvimos viendo los temas, sobre todo lo más que importa es la seguridad; estuvo Protección Civil, todas las dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan, y bueno, ya nos queda nomás presentarle al señor Cardenal la propuesta para que lo acepte ¿no?”.

Este jueves hubo una reunión entre autoridades de Guadalajara, Zapopan y el Arzobispado; sin embargo, no se discutió el tema de la nueva ruta para la romería. (Por Gustavo Cárdenas)