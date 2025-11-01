Un incendio de gran magnitud registrado la tarde de este martes en una nave industrial en desuso de la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara, generó un amplio despliegue de cuerpos de bomberos municipales y estatales.

Decenas de llamadas al 911 alertaron sobre las llamas que amenazaban con extenderse a fincas cercanas en los cruces de Ramón Morales y Francisco de Ayza.

Al llegar al sitio, los bomberos confirmaron que en la bodega de aproximadamente veinte metros de frente por cien de fondo ardían toneladas de madera, plástico, cartón y otros materiales altamente combustibles, lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente por todo el inmueble.

Tras cerca de hora y media de labores, el incendio fue reportado como controlado, aunque continúan los trabajos de remoción y enfriamiento en el área.

Hasta el momento se desconocen las causas de la conflagración y no se registran personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)