El peso mexicano comenzó la semana con una mayor apreciación frente al dólar, con una cotización de 17.97 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Esto representa una alza del 0.20 por ciento con respecto al cierre del viernes. Sin embargo, el peso puede experimentar una mayor variación después de que el Banco de México anuncie su decisión en la política monetaria y los recortes en las tasas de interés.