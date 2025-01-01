Una celebración de fiestas patronales en el municipio de Encarnación de Díaz terminó con dos personas lesionadas, luego de la explosión de un artefacto pirotécnico en la colonia Lázaro Cárdenas.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Felipe Ángeles, cuando los afectados manipulaban pirotecnia desde el techo de un domicilio y el artefacto detonó de manera imprevista.

Personal de la Cruz Roja acudió como primer respondiente, brindó atención prehospitalaria y trasladó a los heridos a un centro médico.

Más tarde, elementos de Protección Civil municipal arribaron al lugar, donde únicamente realizaron la revisión del área, ya que los lesionados habían sido evacuados previamente. (Por Edgar Flores Maciel)