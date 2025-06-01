La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.39 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de un centavo comparado con la jornada del pasado viernes.

Expertos financieros señalan que este lunes el peso retrocede ante un dólar que permanece al alza por el debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre de Gobierno estadounidense.