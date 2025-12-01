Se aproxima el invierno y miles de aves migratorias llegan a Jalisco, como es el caso de los pelícanos borregones que regresan a ‘descansar’ a la orilla del lago de Chapala.

El pelícano americano, popularmente conocido como pelícano borregón, es una de las aves voladoras más grandes del mundo; pesa un promedio de 7 kilos; de pico a cola llega a medir 1.75 metros de longitud y hasta 3 metros de envergadura con las alas extendidas.

Se caracteriza por su largo pico, de hasta 47 centímetros, y patas de color amarillo-anaranjado, así como su tupido plumaje blanco, excepto las plumas en los bordes de las alas, que son negras.