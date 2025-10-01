La presidenta Claudia Sheinbaum celebra su primer año de gobierno con una iniciativa de reforma en materia de agua que hoy mismo envió al Congreso.

“Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno. Se ordena el uso de agua en el país, el agua es un recursos escaso, el agua potable, en muchos lugares del país, en la mayor parte, en el centro, en el norte del país, y necesitamos ordenarla. El agua por la Constitución es un recurso de la Nación y se puede consesionar, lo que ya no se va a poder es vender los títulos de consesión, ni tampoco transmitir los títulos de consesión si hay cambio de uso de suelo, cambio de uso, perdón, en el agua”.

Con esta Iniciativa se expide la Ley General de Aguas y se modifica la Ley Nacional de Aguas Nacionales. (Por Arturo García Caudillo)