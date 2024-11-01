En medio de la toma de protesta del nuevo Consejo General Universitario de la UdeG, estudiantes de distintos planteles se manifestaron, dijeron estar en contra y no reconocer los resultados de la elección al órgano regente señalando que el ejercicio fue autoritario y represivo, además que no participó una mayoría de la comunidad universitaria.

La protesta se realizó a las afueras de la rectoría general, al momento del nombramiento del nuevo Consejo General Universitario. (Por Gustavo Cárdenas)