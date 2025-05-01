El dólar estadounidense acumuló esta semana un incremento de 57 centavos frente al peso mexicano, que cerró en 17.82 unidades por billete verde.

La depreciación de la moneda nacional se relaciona principalmente con el conflicto armado en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos.

La incertidumbre ha impulsado la demanda de dólares y el cierre del Estrecho de Ormuz ha generado presiones al alza en los precios de energéticos.