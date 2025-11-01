El Gobierno de México anunció el Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad destinada a proteger a visitantes, delegaciones y población durante el Mundial de Futbol en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
El operativo contempla la participación de 20 dependencias de los tres niveles de gobierno y coordinación con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.
El dispositivo prevé el despliegue de casi 100 mil elementos en aeropuertos, carreteras, hoteles, estadios y zonas de entrenamiento.
También se implementarán “cinturones” de seguridad para atender cualquier riesgo durante el evento.
Gobierno Federal presenta Plan Kukulcán para seguridad del Mundial 2026
El Gobierno de México anunció el Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad destinada a proteger a visitantes, delegaciones y población durante el Mundial de Futbol en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.