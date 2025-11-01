El Gobierno de México anunció el Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad destinada a proteger a visitantes, delegaciones y población durante el Mundial de Futbol en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El operativo contempla la participación de 20 dependencias de los tres niveles de gobierno y coordinación con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

El dispositivo prevé el despliegue de casi 100 mil elementos en aeropuertos, carreteras, hoteles, estadios y zonas de entrenamiento.

También se implementarán “cinturones” de seguridad para atender cualquier riesgo durante el evento.