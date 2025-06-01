El dólar cedió ayer terreno contra todas las principales divisas por señales de apoyo de Estados Unidos para fortalecer al yen japonés, mientras se espera hoy el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El billete verde se depreció por quinta jornada consecutiva y acabó sobre 17.13 pesos en las operaciones al mayoreo.

Se trata de su peor jornada desde el 9 de abril del año pasado, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció una pausa de 90 días a la imposición de los aranceles más elevados para decenas de países, al tiempo que aplicó un alza a 125 por ciento para los productos chinos.