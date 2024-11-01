El tipo de cambio rompió el techo de los 18 pesos por dólar, luego de que el incremento en los precios del petróleo a nivel global borrara meses de ganancias de la moneda mexicana debido a la profundización de la guerra en Medio Oriente.

Este domingo, el precio del dólar cerró en 18.00 pesos, una depreciación de más de 20 centavos tras el cierre de 17.80 pesos por dólar registrado al cierre de la sesión del pasado viernes.

Se trata de la primera vez que el dólar supera los 18 pesos desde el 31 de diciembre del año pasado, cuando cerró en 18.0012 unidades por billete verde.